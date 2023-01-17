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ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي في تعاملات الصباح

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.03% إلى مستوى 10218.24 نقطة في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر سوق دبي 0.04% إلى مستوى 3335.15 نقطة.

 

وقاد سهم “فيرتيغلوب” الارتفاع في سوق أبوظبي، بصعوده بنسبة 2.23%، وصعد “ألفا ظبي” 0.46%. وفي سوق دبي قفز سهم “إمباور” 2.83%، وسهم “سالك” 0.37%.

 

واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة شرائية رفعت أسعار العديد من الأسهم في مستهل تعاملات الأسبوع، بحسب صحيفة “الخليج”.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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