نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي في تعاملات الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.03% إلى مستوى 10218.24 نقطة في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر سوق دبي 0.04% إلى مستوى 3335.15 نقطة.

وقاد سهم “فيرتيغلوب” الارتفاع في سوق أبوظبي، بصعوده بنسبة 2.23%، وصعد “ألفا ظبي” 0.46%. وفي سوق دبي قفز سهم “إمباور” 2.83%، وسهم “سالك” 0.37%.

واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة شرائية رفعت أسعار العديد من الأسهم في مستهل تعاملات الأسبوع، بحسب صحيفة “الخليج”.