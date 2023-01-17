نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة النيبال بضحايا الطائرة المنكوبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 02:00 مساءً - أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تعزية إلى فخامة “بيديا ديفي بهانداري” رئيسة جمهورية النيبال الصديقة، في ضحايا تحطم طائرة ركاب والذي أودى بحياة ركابها. وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيسة “بيديا ديفي بهانداري”.





