نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد غائم جزئياً ومغبر أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:00 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على البحر والجزر والمناطق الشمالية والشرقية خلال الليل وصباح الأربعاء. مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ليلاً.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 07:54 و المد الثاني عند الساعة 21:11 و الجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:06. والمد الثاني عند الساعة 04:45 و الجزر الاول عند الساعة 11:48 والجزرالثاني عند الساعة 23:47 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 85 30

دبي 28 17 80 30

الشارقة 29 19 70 30

عجمان 27 18 80 45

أم القيوين 28 17 70 40

رأس الخيمة 30 18 65 30

الفجيرة 26 20 85 50

العـين 30 17 70 20

ليوا 31 19 70 25

الرويس 31 18 90 30

السلع 28 19 90 30

دلـمـا 27 20 85 50

طنب الكبرى 23 20 80 55

طنب الصغرى 23 20 80 55

أبو موسى 26 22 75 55