نشكركم على متابعتكم خبر مركز دبي للسلع المتعددة يُطلق منظومةً جديدةً للتجارة الإلكترونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع “ذا بوكس”، أكبر مزوّد لخدمات وحلول التخزين الذاتي في منطقة الشرق الأوسط، منظومة جديدة للتجارة الإلكترونية بهدف تحفيز وتسريع مسيرة نمو القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تُقدر قيمته حالياً بـ 32 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يواصل التوسّع والنمو لتصل قيمته إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 290 شركة ناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية، بما فيها “ديليفرو” و”إنستاشوب” و”كفو” و”كلاس باس” و”جست لايف”.