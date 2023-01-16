نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الصومال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.