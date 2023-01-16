نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في 23 يناير الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعقد الدورة الـ 8 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري، في مدينة جميرا، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع: “PMI”، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودي بي ورلد، والمعهد العالمي للتعليم IIL الشريك التعليمي.

وتقام الدورة الـ 8 من المنتدى تحت شعار: “تعزيز جودة الحياة”، وتستقطب أكثر من 166 شخصية عالمية وإقليمية، لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوار.