نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تضاعف خدمتها إلى بريسبين الاسترالية مطلع يونيو المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 09:50 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

تواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها في أستراليا من خلال تقديم خدمة يومية إضافية إلى بريسبين. وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الناقلة بمرور 20 عاماً على خدمة هذه المدينة إحدى البوابات الأسترالية الأربع ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة.

واعتبارا من الأول يونيو 2023 ستشغل طيران الإمارات رحلة يومية ثانية إلى بريسبين بطائرة بوينج 777-300ER.

وستقلع رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 430” من مطار دبي الدولي في الساعة 2:30 فجرا وتصل إلى بريسبين في الساعة 10:20 ليلا. فيما تكون رحلة العودة “ئي كيه 431” فستغادر بريسبين في الساعة 2:50 فجرا وتصل دبي في الساعة 11:00 صباحا “جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبريسبين”.

وتخدم طيران الإمارات بريسبين حاليا برحلة يومية بطائرة A380.

وستعود مع بدء الخدمة الجديدة طيران الإمارات إلى العمل بمستويات ما قبل جائحة كورونا إلى بريسبين. حيث ستتعزز السعة عبر هذه المدينة بأكثر من ربع مليون مقعد سنوياً في كلا الاتجاهين.

وقال باري براون نائب رئيس العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أستراليا : وتعني الخدمة الجديدة إلى جانب رحلتنا اليومية بطائرة A380 إلى بريسبين أن طيران الإمارات ستوفر نحو 12 ألف مقعد من وإلى بريسبين كل أسبوع وهذا معلم مهم آخر في تعزيز قدراتنا في أستراليا ويؤكد من جديد التزامنا طويل الأمد في البلاد”.

وأضاف براون “أننا سنحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على بدء طيران الإمارات تسيير رحلاتها إلى بريسبين. وخلال ذروة الجائحة واصلت الناقلة توفير شريان حياة لإعادة الأستراليين إلى وطنهم وتمكين صادرات كوينزلاند المهمة من الاستمرار.

وستساعد الرحلات الجديدة أيضا في ضبط أسعار تذاكر الطيران التي صعدت بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار بريسبين غيرت جان دي غراف أن قرار طيران الإمارات بمضاعفة خدمتها تصويت على الثقة بسوق بريسبين وكوينزلاند ويوفر مزيداً من المقاعد للأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا كما يساهم بشكل كبير في تعويض ما فقدناه بسبب الجائحة”.

ورحبت ستيرلينغ هينشكليف وزيرة السياحة في ولاية كوينزلاند بتعزيز طيران الإمارات سعة نقل الركاب والشحن ..لافته إلى الفوائد الكثيرة التي ستترتب عليها.

ومع بدء الخدمة اليومية الجديدة إلى بريسبين في 1 يونيو 2023 سيصل عدد رحلات طيران الإمارات إلى أستراليا إلى 49 رحلة أسبوعيا ما يدعم إحياء السياحة ويعزز فرص التجارة والأعمال من خلال توفير مزيد من المقاعد للمسافرين إلى أستراليا ومنها.

يذكر أن طيران الإمارات تخدم أستراليا منذ أكثر من 25 عاما حيث نقلت أكثر من 40 مليون مسافر من وإلى سيدني وملبورن وبريسبين وبيرث ووجهات أخرى عبر مركزها في دبي منذ عام 1996.

وتوفر الناقلة خيارات واسعة للعملاء المسافرين إلى أستراليا ومنها ما يعزز قدرة الشركات الأسترالية على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكتها الواسعة والاستفادة من صناعة السفر والسياحة المزدهرة من خلال جذب الزوار.