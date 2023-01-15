نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 07:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على السواحل والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة.

الرياح: شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:58و المد الثاني عند الساعة 07:54 الجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 03:39 الجزر الاول عند الساعة 10:51 والجزرالثاني عند الساعة 21:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 80 30

دبي 26 17 70 35

الشارقة 25 14 75 35

عجمان 22 17 70 45

أم القيوين 24 14 70 35

رأس الخيمة 26 12 85 35

الفجيرة 24 17 75 45

العـين 27 16 60 30

ليوا 29 15 85 25

الرويس 27 18 85 35

السلع 27 17 85 35

دلـمـا 24 20 80 60

طنب الكبرى 23 18 75 50

طنب الصغرى 23 18 75 50

أبو موسى 23 18 75 50.