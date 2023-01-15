نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: تربطنا بكوريا الجنوبية شراكة إستراتيجية خاصة نمضي في تعزيزها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 06:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بفخامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في الإمارات.

وأكد سموه على عمق الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين.

كما أجرى سموه مع ضيف البلاد العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة، وشهدا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أرحب بفخامة الرئيس يون سيوك يول في الإمارات.. أجرينا العديد من المباحثات الإيجابية المثمرة.. وشهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. تربطنا بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».