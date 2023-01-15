نشكركم على متابعتكم خبر ‏‎رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة.. فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة – في قصر الوطن اليوم – فخامة الرئيس الكوري الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات والتي تعد الزيارة الأولى له منذ توليه مهامه الرئاسية.. معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إضافة قوية إلى العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين منذ عقود.

وبحث سموه وفخامة الرئيس الكوري مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين ضمن خططهما المستقبلية.