نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل رئيس كوريا الجنوبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 03:56 مساءً - استقبل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله. فخامة “يون سيوك يول” رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة. الذي بدأ زيارة دولة تستغرق عدة أيام إلى دولة الإمارات، وترافقه حرمه السيدة الأولى “كيم كيون هي”.

وجرت لفخامة الرئيس “يون سيوك يول” مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي. ترافقه مجموعة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة.

واصطحب صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، الرئيس الضيف إلى منصة الشرف. وعزف السلام الوطني لكوريا، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وقبيل وصول موكب الرئيس الكوري إلى ساحة القصر، حلق فريق “فرسان الإمارات” الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم كوريا.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أهازيج وعروضاً من التراث الإماراتي شملت فنون “الندبة والعيالة والحربية”. بجانب عروض الخيول والهجن ترحيباً بالرئيس الكوري. واصطف عدد من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون عبارات الترحيب.