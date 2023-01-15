نشكركم على متابعتكم خبر مدينة إكسبو دبي تستضيف عرض العام الصيني الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

استضافت مدينة إكسبو دبي يوم أمس السبت، الموكب الاستعراضي الكبير “سنة صينية جديدة سعيدة”. معلنة انطلاق احتفالات المدينة بمناسبة رأس السنة الصينية والتي تستمر حتى 28 يناير.

ويعد هذا الموكب، وفق “وام”، أكبر احتفال بعيد رأس السنة الصينية خارج الصين، ويتوقع أن يستقطب هذا العام رقماً قياسياً.

وحضر الموكب معالي “ريم بنت إبراهيم الهاشمي”، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي. و”غاو جينغ” مدير عام مكتب التبادل والتعاون الدولي في وزارة الثقافة والسياحة الصينية. وسعادة “تشانغ ييمينغ” سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وغيرهم.

وتخلل الموكب الصيني عروض امتدت على مسافة 2 كيلومتر داخل مدينة إكسبو دبي منها عرض رقصة الأسد التقليدية. ومركبات الطاقة الصينية الجديدة، وغيرها من العروض التراثية والمعاصرة. ثم توجه الحضور إلى قبة ساحة الوصل لمشاهدة عرض فرقة “ما بانغ” والتي تدمج ثقافات القوميات الصينية بالموسيقى المعاصرة.

وتعتبر مدينة إكسبو دبي شريكا استراتيجيا للموكب الكبير “عام صيني جديد سعيد” الذي تستضيفه سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات. والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي وهلا بالصين، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية.