نشكركم على متابعتكم خبر رئيس كوريا الجنوبية يصل البلاد في زيارة “دولة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 09:00 صباحاً -

متابعة: نازك عيسى

وصل فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة إلى البلاد اليوم في زيارة “دولة” تستغرق عدة أيام وتبدأ مراسمها غداً الأحد .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية.

وكانت طائرات حربية إماراتية قد رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات تحية وترحيباً بضيف البلاد.