نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات.. استمرار تكون سحب ركامية ممطرة وفرصة سقوط أمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 يناير 2023 09:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

شهد طقس الإمارات اليوم السبت، ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، مع استمرار تكون سحب ركامية ممطرة، صاحبتها رياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 23:14 .

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، يحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والثاني عند الساعة 19:31.