نشكركم على متابعتكم خبر لتعيينه وزيراً للخارجية في البرازيل.. عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً ماورو فييرا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 يناير 2023 03:00 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ماورو فييرا، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في البرازيل.

وأكد سموه خلال اتصال هاتفي، تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية في مختلف القطاعات، وأعرب سموه عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

وبحث سموه ومعالي ماورو فييرا خلال الاتصال الهاتفي، الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.