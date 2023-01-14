نشكركم على متابعتكم خبر السلطات الكندية وبتعاون مع شرطة دبي تضبط أكبر شحنة من مخدر الأفيون في تاريخها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 يناير 2023 11:05 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تمكنت السلطات الكندية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكبر كمية من مخدر الأفيون في تاريخها المُعاصر بلغت 2 طن و500 كيلو غراماً من الأفيون.

وكشفت السلطات الكندية خلال مؤتمر صحفي عقدته السلطات الكندية، أن القضية ساهمت في ضبط 247 منصة شحن بلاستيكية تحوي قرابة 2500 كيلو غرام من مخدر الأفيون موزعة في 19 حاوية شحن بحرية، بقيمة سوقية تجاوزت الـ50 مليون دولار كندي.

من جانبها أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أنها تلقت معلومات موثوقة، أظهرت مسار الحاويات، عبر 5 دول قبل وصولها إلى وجهتها كندا. وأن المخدرات مخبأة داخل منصات شحن بلاستيكية مُثبتة في 19 حاوية شحن بحرية. وعلى الفور عقدت اجتماعاً عاجلاً مع ضابط الارتباط الكندي. وزودته بالمعلومات الأولية، ومن خلال التنسيق والمتابعة التي استمرت قرابة 73 يوماً حتى وصول الحاويات إلى ميناء فانكوفر في كندا، ليأتي دور السلطات الكندية في الكشف عن الحاويات وضبطها

من جهته، قال ويل نج المفوض المساعد في شرطة الخيالة الكندية أن التحقيق للوصول إلى المجرمين المسؤولين عن الشحنة لا زال مستمراً.

وعلى جانب آخر توجهت السلطات الكندية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على دعمهم الحاسم، وتعاونهم الدائم معها في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.