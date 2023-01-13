البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية مبادرة “دانات السلوك” يطلق تحدي الـ “90 يوم”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية – مبادرة “دانات السلوك” – تحدي الـ 90 يوم، وذلك ضمن أهداف البرنامج والذي بدأ مطلع يناير الجاري ويستمر إلى مطلع شهر أبريل القادم.

وبحسب “وام”، يندرج تحدي الـ ” 90 يوم ” تحت عدة محاور رئيسة وهي: الحياة الصحية، والتغذية الصحية، ويظهر ذلك من خلال طرح منشورات متنوعة لجذب المتابعين وحثهم على البدء بروتين يومي صحي.

ويضم تحدي الـ” 90 يوم ” 4 أنواع، تنقسم إلى تحديين رئيسين هما: تحدي المشي 700,000 خطوة، بمعدل 233,000 خطوة في الشهر، وتحدي ركوب الدراجات الهوائية بإجمالي 36 ساعة خلال 3 أشهر، ما يعادل 12 ساعة في الشهر.

أما التحديين الفرعيين الإضافيين فهما: تحدي 7 أيام بدون سكر، وتحدي الصيام المتقطع، حيث يمكن للمشارك الانضمام لأنواع التحدي التي تناسبه.

وبناء على ذلك تم تقسيم الهدف الإجمالي للتحديات الرئيسة إلى أهداف يتم إنجازها شهرياً، ومكافأة المشاركين بعدد معين من الدانات، ومن ثم مكافأتهم بالجوائز القيمة المذهلة بعد إنجاز الهدف الكبير.

-الهدف من التحديات..

تهدف هذه التحديات إلى البدء بحياة صحية، وتحفيز الأفراد على الالتزام بخطة غذائية صحية وممارسة الرياضة، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على صحة الجسم، كما سيساعد الأفراد على الوصول لنتائج ملحوظة في أسلوب الحياة والسلوك، وتغير كبير في المظهر والروتين الحياتي، كما يساعد على تحسن الصحة وزيادة الثقة بالنفس.

وخلال الـ 90 يوم سيتم نشر نصائح مقدمة من اختصاصيين صحيين ومدربين محترفين، كما سيقومون بالرد على استفسارات وتساؤلات المتابعين والمشاركين، حيث يمكن للأعضاء الاستفادة منها طيلة فترة التحدي والرجوع إليها في أي وقت.

ويمكن لجميع أفراد المجتمع من المواطنين و المقيمين المشاركة في تحديات البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية وذلك من خلال تحميل تطبيق “Fazaa Behaviors”.

-جوائز ومكافآت..

سيتم مكافأة الملتزمين في التحدي بجوائز مذهلة ودانات (النقاط) يمكن استبدالها بقسائم قيمة من خلال سوق المكافآت في تطبيق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية.. إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز قيمة مقدمة من الشركاء المميزين، فندق غراند حياة، عيادة ماجستيك لطب الأسنان، برو أند بيوتي للتجميل، أرثد بيينج، مركز دونا الطبي، بانوراما، روماريو للرياضة، إعمار، كراون بلازا، مطعم سلورة، مركز القوام الرشيق، لتس بوبكورن، لتشمل القسائم إقامات فندقية فاخرة، ودعوات إلى مطاعم فاخرة، وقسائم سبا، وقسائم عناية من أفضل مراكز التجميل، وقسائم لأفضل الوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى ساعات آبل (Apple) وساعات بنظام تشغيل اندرويد (Android).

يذكر انه تم إطلاق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية مبادرة (دانات السلوك) من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” في 17 أبريل 2021، وهو البرنامج الأول في علم السلوك بمرتكزات أساسية هي الوطن والمجتمع والأسرة، وذلك بهدف تعزيز السلوك المجتمعي الإيجابي وتشجيعه ليكون أسلوب حياة، وتم من خلال البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية مبادرة (دانات السلوك) إطلاق ثمانية محاور بغرض تحفيز السلوك الإيجابي واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع، وذلك عبر استهداف المحاور الثمانية الرئيسة المرتبطة بالمجتمع وهي: التغذية الصحية، الحياة الصحية السليمة، العمل التطوعي، الالتزام بالقوانين والتشريعات، اقتصاد المعرفة والتمكين، البيئة والاستدامة، الإبداع، والجمعيات ذات النفع العام.

وترتكز (دانات السلوك) على مكافأة المشاركين بالدانات (النقاط) عند تحقيق الأهداف السلوكية واستبدالها بقسائم في سوق المكافآت في تطبيق “Fazaa Behaviors”.