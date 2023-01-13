نشكركم على متابعتكم خبر 284 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية خلال 10 سنوات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 2012-2021 أكثر من 284 مليار درهم، توزعت بين 254.8 مليار درهم قيمة الواردات الكورية إلى الدولة، وحوالي 20.5 مليار درهم قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كوريا، وقرابة 9 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير، بحسب تقرير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبحسب “وام”، أظهر تقرير “التنافسية والإحصاء” أن الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 سجلت نمواً في التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغ 19% ليصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2022 إلى 14.6 مليار درهم، مقابل 12.2 مليار درهم للفترة المماثلة من العام 2021.

وتصدرت السيارات، وأجهزة الهاتف والشبكات الخلوية، وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصورة، ومراجل توليد البخار المائي، قائمة أبرز سلع الواردات الكورية إلى الإمارات، فيما تصدر الذهب (مطلي بالبلاتين ، خام، نصف مشغولة، مسحوق) قائمة الصادرات الوطنية إلى كوريا الجنوبية إضافة إلى الألومنيوم غير مشغول (خام) وفضلات وخردة الألومنيوم وفضلات الخلايا المولدة (بطاريات) وآلات وأجهزة تكييف الهواء. وضمت قائمة أبرز سلع إعادة التصدير من الإمارات إلى كوريا الجنوبية، الذهب (مطلي بالبلاتين، خام، نصف مشغول، مسحوق)، محركات ذات المكابس، أنابيب هوائية من المطاط.