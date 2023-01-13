نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحسب “وام”، بحث سموه ودولة شهباز شريف ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سموه بزيارة دولة شهباز شريف مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع كل ما يحقق التنمية والاستقرار في باكستان الصديقة في ظل الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.