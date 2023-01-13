نشكركم على متابعتكم خبر أسرار زوجية إياك أن تبوحي بها لأحد! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 11:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

لا يمكن أن تخلو اجتماعات الصديقات في الحديث عن علاقات الزواج، والشخصيات المختلفة للزوجين، والمسؤوليات في الحياة، ولكن هناك بعض الأسرار والأشياء التي لا ينبغي الكشف عنها أو التحدث عنها في اجتماعات الصديقات.

في السطور التالية سنراجع بعض الأشياء التي يجب أن تبقى خاصة:

1. تفاصيل حميمة. يجب ألا تتحدثي عن العلاقة الحميمة بشكل عام أو تفاصيل علاقتك بزوجك في السرير مع صديقتك، حتى ولو كانت مزحة وممتعة، لأن العلاقة الحميمة من الأشياء التي تنطوي على الكثير من الخصوصية ولا يجب على أي من الزوجين التحدث عنها أبداً مع الأصدقاء أو حتى الآباء أو تفاصيلها.

2. بيانات زوجك أو أسرته أو عمله. إذا كان زوجك يخبرك ببعض أسرار عائلته، ومشاكل في العمل، وما إلى ذلك، فلا يجب عليك مشاركة هذه الأسرار مع صديقتك، حتى في محادثة غير رسمية، لأنها قد تسبب مشاكل كبيرة بطريقة أو بأخرى لاحقاً.

3. الشجار بين الزوج والزوجة. توقفي عن الشكوى والحديث عن أدق تفاصيل شجارك مع زوجك، وكيف تتصالحين، وما هو الاختلاف. سواء كانت صديقة أو أحد أفراد الأسرة أو قريب.

4. وضعك المالي. بغض النظر عما إذا كان لديه مال أو لديك صعوبات مالية، طالما أن الأمر يتعلق بك وبزوجك، فلا تتحدثي عنها.

5. العلاقة السابقة للزوج / الزوجة. هذا أمر شخصي للغاية، لذا إذا كان زوجك في علاقة قبل زواجك، وقد أخبرك بذلك، فلا يجب أن تخبر أحداً.