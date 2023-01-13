نشكركم على متابعتكم خبر “إسلامية دبي” تعلن عن بناء أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إمارة دبي، يتسع لـ 600 مصل، وينتهي العمل منه في الربع الأول من العام 2025.

وقال المدير العام للدائرة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني أن هذا المشروع يعد ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التي تهدف إلى نقل إمارة دبي إلى مستويات متقدمة، تتصدر فيها مؤشرات التنافسية العالمية وأن تتبوأ إمارة دبي الريادة والابتكار في كافة المجالات.