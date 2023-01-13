نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستعرض روابط التعاون مع رئيس وزراء باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 07:54 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الدولة.

ورحّب سموه برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق في مستهل اللقاء الذي جرى في محمية مرغم بدبي، وتم خلاله استعراض روابط التعاون التي طالما جمعت بين الدولتين والشعبين الصديقين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والتي تشكل أساساً لمستقبل التعاون الثنائي، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

من جانبه، عبّر شهباز شريف عن بالغ تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص بلاده على تنمية فرص التعاون المثمر في مختلف المجالات. كما أعرب عن شكره وامتنانه للدعم التنموي المتواصل من دولة الإمارات لباكستان، مثمناً المساعدات العاجلة التي قدمتها الدولة لمساندة جهود بلاده في مساعدة المتضررين من الفيضانات التي ألمّت بها، وما يعكسه ذلك من عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين.