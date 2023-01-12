نشكركم على متابعتكم خبر «طرق دبي» تخفض حد السرعة القانونية على جزء من شارع دبي حتا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 07:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع دبي حتا في الجزء الواقع بين إمارتي دبي وعجمان ودوار الحصن (بطول 6 كيلومترات) من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من اليوم 12 يناير 2023.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تغيير لوحات حد السرعة القانونية للشارع لتكون 80 كلم/ساعة بدلاً من 100 كلم/ساعة وإضافة خطوط حمراء في بداية منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.