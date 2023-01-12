نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تسلم صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الوطن بأبوظبي. وبحضور سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي. أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المُعينين لدى الدولة.

وأعرب صاحب السمو عن ترحيبه بالسفراء الجدد، وأمنياته لهم بالتوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم في تحقيق مزيد من التقارب والتعاون بين دولهم ودولة الإمارات. التي “تحرص دائماً على توثيق روابط الشراكة مع دول العالم، وبما يدعم رسالتها الساعية إلى إقرار مقومات الخير والنماء في إطار من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة”.

وتسلم صاحب السمو أوراق اعتماد كل من سعادة “شريف محمود سيد”، سفير جمهورية مصر العربية، وسعادة “ايتيين بيرشتولد”، سفير جمهورية النمسا. وسعادة “فافا سانيانج”، سفير جمهورية غامبيا، وسعادة “فيصل نياز ترمذي”، سفير جمهورية باكستان الإسلامية. وسعادة “يو جيه سونج”، سفير جمهورية كوريا، وسعادة “التشين باغيروف”، سفير جمهورية أذربيجان.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.