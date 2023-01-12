نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع سوقي أبوظبي ودبي في تداولات الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 04:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.21% إلى مستوى 10098.3 نقطة في مستهل تداولات الخميس. وصعد مؤشر سوق دبي 0.16% إلى مستوى3303.06 نقطة.

وقاد سهم “الدار العقارية” الارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 0.47%، وصعد “أدنوك للتوزيع” 0.22%. وفي دبي ارتفع سهم “إمباور” 0.71%، وصعد “دبي الإسلامي” 0.72%.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.7% إلى 10076 نقطة يوم أمس الأربعاء، فيما انخفض سوق دبي 0.48% عند مستوى 3297 نقطة.