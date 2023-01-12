نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية هولندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، “فوبكه هويكسترا” وزير الخارجية الهولندا. تزامناً مع الاحتفال هذا العام بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وهولندا.

وأكد الطرفان في بيان مشترك عقب لقائهما الذي عقد في أبوظبي، التزام البلدين بمواصلة تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات. ومنها الاقتصاد والتجارة، ومكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال، وتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.

واتفق الوزيران على بذل جهود مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ من أجل بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، وفق “وام”. كما أكدا حرصهما على تعزيز التنسيق بين البلدين في ضوء استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام الجاري.

وشددا على أن الحفاظ على الأمن والازدهار المستقبلي لبلديهما وشعبيهما يعد أحد الأهداف المحورية والرئيسية للعلاقة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا. والتي تؤمن بالتعددية والتعاون الدولي.

وأشاد “هويكسترا” بدور دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ومساهماتها في النهوض بأجندة المرأة للسلام والأمن، ودورها المهم في ترسيخ الأمن الإقليمي.

كما جدد تأكيد هولندا على أهمية الاستقرار في المنطقة، وأقر بحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس.

وأعرب الوزيران أيضاً عن الرغبة والالتزام المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية بين بلديهما على أساس التفاهم المتبادل واحترام القيم.