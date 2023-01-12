نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يصدر قراراً بتكليف الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم. قراراً بتكليف معالي الدكتور “سلطان بن أحمد الجابر” المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي. رئيساً معيناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”. وذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”.

كما جرى تكليف كل من معالي “شما بنت سهيل بن فارس المزروعي” وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها “رائدة المناخ للشباب في المؤتمر”. وسعادة “رزان المبارك” رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر. الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر وحتى 12 من شهر ديسمبر 2023.

ويقام لمؤتمر الأطراف COP28 في مرحلة بالغة الأهمية، نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية. من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.