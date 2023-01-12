نشكركم على متابعتكم خبر رحلات “طيران الإمارات” إلى الولايات المتحدة مستمرة ولم تتأثر بالعطل التقني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 09:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

واصلت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى الولايات المتحدة كالعادة ولم تتأثر بالعطل التقني الذي طال معظم الرحلات الجوية إلى أمريكا. ولم يحدث أي تغيير في جدول رحلات الناقلة إلى المدن الأمريكية.

وكان عطل فني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم. أدى إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح تأثيرات التعطيل بين التأجيل والإلغاء.