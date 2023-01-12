نشكركم على متابعتكم خبر بحضور رئيس الدولة.. محمد بن راشد يكرم منصور بن زايد على جهوده الاستثنائية في خدمة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 يناير 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى\

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على جهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه: الشيخ منصور أخ وصديق وعضيد.. عضيد لرئيس الدولة .. وعضيد لي في الحكومة الاتحادية .. وعضيد وسند لإخوانه المواطنين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر: “بحضور أخي رئيس الدولة – حفظه الله -كرمنا اليوم أخي الشيخ منصور بن زايد على جهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة..الشيخ منصور أخ وصديق وعضيد.. عضيد لرئيس الدولة .. وعضيد لي في الحكومة الاتحادية .. وعضيد وسند لإخوانه المواطنين”.