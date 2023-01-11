بطعم دبس الرمان الشهي.. حضري صفيحة اللحم بأسهل الخطوات

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 08:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

صفيحة اللحم بدبس الرمان … من أشهى وصفات المعجنات.. حضريها الآن بأسهل طريقة للتحضير

المقادير

– عجينة عشر دقائق: كم

لحم ضأن: 1 كغ (مفروم)

بصل: 1 (مقطع)

– طحينة: 3 ملاعق كبيرة

دبس الرمان: 3 ملاعق كبيرة

حبات الصنوبر: 1/4 كوب

الفلفل الأسود: قليلا (مطحون)

ملح: قليل

طريقة التحضير

يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في مقلاة على الموقد ، اقلي البصل حتى يذبل ، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يذبل.

يتبل بالملح والفلفل ويضاف الطحينة ودبس الرمان ويقلب لمدة دقيقتين.

نفردي العجينة ونقطعها إلى 12 قطعة ، ثم نوزعيها على صفائح الخبز.

وزعي خليط اللحم فوق ورق العجين وزينيه بالصنوبر.

تُخبز الشرائح في الفرن لمدة 10 دقائق ، حتى تصبح حواف العجينة ذهبية اللون ، ثم تُقدّم دافئة.