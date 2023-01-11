نشكركم على متابعتكم خبر النيابة العامة تكشف عقوبة استعمال سيارة أو دراجة بخارية دون إذن مالكها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 07:58 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عبر تغريدة على صفحاتها الرسمية أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة استعمال سيارة دون إذن مالكها .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 447 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.