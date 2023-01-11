نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.