نشكركم على متابعتكم خبر عقوبة مشددة لكل من يزاول المهن الصحية دون الحصول على ترخيص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

يعاقب بالحبس والغرامة كل من يزاول المهن الصحية دون الحصول على ترخيص، بحسب مشروع القانون الاتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي.

ووفقاً للقانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لا تتوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، أو قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة.