نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في مؤتمر التعدين الدولي الثاني في السعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر التعدين الدولي الثاني، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر ثلاثة أيام.

وترأس سعادة “أحمد محمد الكعبي” الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية. وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الذي عقد ضمن اليوم الأول للمؤتمر.

ويشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 40 وزيراً معنياً بشؤون التعدين، وما يزيد على 200 متحدث من مختلف دول العالم.

ويناقش عدداً من الموضوعات المهمة في قطاع التعدين، ومنها التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على صناعة التعدين في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية. والمعادن الخضراء، وسلسلة الإمداد والعرض والطلب، وغيرها من المحاور في القطاع.

واشتمل المؤتمر على تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية في قطاع التعدين، ومنطقة معرض خارجي. وأخرى مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية للدول المشاركة وفي مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا. بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.