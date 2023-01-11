نشكركم على متابعتكم خبر إعلان نتائج الفصل الدراسي للصفوف من الأول حتى الثاني عشر على مدار يومين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 02:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن إعلان نتائج الفصل الدراسي للصفوف من الأول حتى الثاني عشر. يبدأ غداً الخميس الموافق 12 يناير، بإعلان نتائج الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، ويوم الجمعة تعلن نتائج الصفوف من الأول حتى الثامن.

وتعلن نتائج الصف الثاني عشر عند الساعة 10 صباحا، وللصفوف من التاسع حتى الحادي عشر عند الساعة 3 ظهرا. فيما تعلن نتائج الصفوف من الأول حتى الثامن يوم الجمعة عند الساعة 3 ظهرا.

وحددت المؤسسة الجدول الزمني لإعلان النتائج على يومين، لإتاحة الفرصة للطالب وولي الأمر للدخول إلى النظام بسهولة ويسر. دون وجود أي تحديات تقنية، وفق الدكتور “يحيى الأنصاري” المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة.