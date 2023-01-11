نشكركم على متابعتكم خبر رئيس كوريا الجنوبية يعتزم زيارة الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

يبدأ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يون سوك يول، زيارته إلى دولة الإمارات يوم السبت المقبل لعدة أيام.

وبحسب “البيان”، يلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ويبحث سموهما علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، كما يبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.