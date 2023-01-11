نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة العليا للتنمية تطلق مبادرة لتوفير 500 فرصة استثمارية للمواطنين في أحياء ومناطق دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة “الفرص الاستثمارية”، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستساهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

وبحسب “وام”، قال معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة : ” إن إطلاق المبادرات الاستثمارية ضمن أحياء سكن المواطنين تعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير الفرص التنموية للشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي بالإضافة إلى التنمية الشاملة في الإمارة وفق منهجية متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري”.

وأضاف معاليه : ” تتوزع الفرص على عدد من المناطق والأحياء السكنية في دبي، وتشمل منافذ البيع التجارية والمقاهي الموسمية وأنشطة ركوب الخيل والجمال وتأجير السيارات الكهربائية، فيما ستتوفر الفرص الاستثمارية الموسمية في الأسواق الموسمية “سوق المزارعين” و”سوق الفريج”، وتتمثل فـي الأكشاك التي ستخصص لأنشطة تجارة التجزئة والحرف اليدوية والملابس والأقمشة والعسل والتمور والمطاعم والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تخصيص المساحات المفتوحة للمشـاريع الرياضية مثل ملاعب كرة القدم والسلة وأنشطة الترفيه”.

من جانبه قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي : ” تُشكّل “منصة الاستثمار الموحدة للمواطنين” في إمارة دبي، إحدى الفرص الداعمة للتنميّة الاقتصاديّة والاجتماعية في الإمارة، والتي تُعدُّ تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في العمل على رفع جودة حياة ورفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم لتكون الأفضل عالمياً، وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب، بما يتكامل مع خطط التنمية الحضرية والاستراتيجية في الإمارة، التي تعزز نموّها المستقبلي”.

وأضاف : ” حرصت بلديّة دبي على دعم كافة المبادرات والمشاريع التي تحقق رؤية سموّه، عبر التعاون مع مختلف الجهات والشركاء الحكوميين، كما أطلقت البلدية مبادرة “سوق المزارعين”، الهادفة إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ، لبيع منتجاتهم الزراعيّة والمحليّة مباشرةً إلى المستهلكين، ومبادرة “سوق الفريج”، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثماريّة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية، بما يعزز من مكانة وجاذبيّة إمارة دبي”.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي : ” يتصدّر الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الرّخاء والسعادة لهم، وكذلك توفير أفضل الفرص الاستثماريّة التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم، أولويّات قيادتنا الرشيدة وهو ما تجسده المبادرات النوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين”.

وأضاف :” تأتي اليوم مبادرة “الفرص الاستثمارية”، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين التي أطلقتها اللجنة، لتشكّل حلقة جديدة ضمن مسيرة الريادة التنموية وتنفيذ المشاريع النوعيّة التي من شأنها أن تُعزّز من جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفّر الفرص الاقتصادية التي بدورها تضمن الاستقرار على المدى الطويل لكافة المواطنين وأسرهم، وتُحقق تطلعاتهم المستقبليّة بما يتماشى مع المكانة العالميّة التي باتت تحظى بها إمارة دبي”.

وستساهم “منصة الاستثمار الموحدة”

https://nibp.hidubai.com ، في المبادرة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلالها من قبل المواطنين وتوفير الدعم لتلك المشاريع وإرشاد أصحابها خلال الفترة الموسمية للأسواق، وعند الانتهاء سيتم تقييم أداء المشروع وإصدار رخص دائمة للمشاريع الناجحة منها.

وتحتوي منصة الاستثمار الموحدة للمواطنين على قائمة بكافة الفرص الاستثمارية للمواطنين وإمكانية التقديم لاستغلالها، والتسجيل في فرص الأسواق الموسمية وتقديم خدمات الدعم والإرشاد.

وحددت المبادرة آلية لتطبيق الفرص الاستثمارية الدائمة والموسمية للمواطنين من خلال التنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي، والتسويق لتلك الفرص من خلال منصة الأعمال الموحدة، وفيما يتعلق بالفرص الدائمة سيتم تطوير المنصة وإصدار الرخص اللازمة.