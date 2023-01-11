نشكركم على متابعتكم خبر بالفيديو..محمد بن راشد يستجيب لنداء طفل نادى عليه في الصحراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وثق مقطع فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو يستجيب لنداء طفل صغير كان وأسرته، أثناء تجوله في صحراء دبي.

ووثق المقطع لحظة نداء طفل صغير كان رفقة أبيه في الصحراء، على حاكم دبي عندما رآه يتجول بسيارته في الصحراء .

وكان الطفل الذي ينادي بعلو صوته عندما أخبره والده أن هذه هي سيارة “ابن راشد” قائلا: “يا شيخ محمد” وكررها أكثر من مرة.

وتوقف صاحب السمو محمد بن راشد على الفور لالتقاط الصور مع الطفل وأسرته حيث وداعبه بالقول:”سمعتك وأنت تنادي علي.. وأنا رديت عليك.. أنا شوفتك انت ما شوفتني”.

ولاقى هذا المقطع تفاعلا كبيرا بين النشطاء الإماراتيين على مواقع التواصل، الذين أشادوا بلفتة ابن راشد التي وصفوها بالأبوية مع الطفل الإماراتي الصغير.