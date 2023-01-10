نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:02 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 22:01.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 07:15 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 80 30

دبي 25 18 80 30

الشارقة 26 16 80 35

عجمان 25 17 85 30

أم القيوين 24 16 85 30

رأس الخيمة 25 15 80 30

الفجيرة 24 16 80 45

العـين 25 17 75 25

ليوا 27 13 85 40

الرويس 23 19 80 30

السلع 22 15 85 35

دلـمـا 24 18 85 40

طنب الكبرى 23 17 75 45

طنب الصغرى 23 17 75 45

أبو موسى 23 16 70 35.