نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يكرم مركز شرطة المرقبات مؤكداً أن دبي لا تنافس إلا نفسها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 06:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

كرم اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. “مركز شرطة المرقبات” أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الـ 6 نجوم وأكدسموه أن هذه هي دبي التي لا تنافس إلا نفسها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر:

“كرمنا اليوم “مركز شرطة المرقبات” .. أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف ال6 نجوم .. المركز يدار بالذكاء الصناعي .. أنجز أكثر من 100 ألف معاملة .. يقدم خدماته ب7 لغات .. حقق نسبة رضا للجمهور 99.8٪ .. وزمن استجابة للحالات الطارئة دقيقة ونصف فقط .. هذه دبي التي لا تنافس إلا نفسها”.