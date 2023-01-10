نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع الأصول الأجنبية في المصرف المركزي بنهاية أكتوبر الماضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:56 مساءً - ارتفع إجمالي الأصول الخارجية للمصرف المركزي الإماراتي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، بنسبة 0.41٪ على أساس شهري إلى 426.03 مليار درهم، مقارنة بـ 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 1.73 مليار درهم إماراتي.

زأرجعت أحدث الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي الزيادة الشهرية في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع المصرفية الخارجية بنسبة 2.2٪، والتي بلغت 246.42 مليار درهم نهاية أكتوبر من العام الماضي، مقارنة بـ241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022. .

وبلغت قيمة السندات الأجنبية المستحقة في الأصول الأجنبية للبنك المركزي 121.49 مليار درهم بنهاية أكتوبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.44٪ على أساس شهري، مقارنة بـ 119.76 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأظهرت إحصاءات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى بلغت 58.12 مليار درهم في نهاية أكتوبر من العام الماضي، بانخفاض 8.3٪ على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنسبة 22.7٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ47.36 مليار درهم في أكتوبر 2021.