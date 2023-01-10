نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزي السنغال بضحايا الحافلتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية السنغال في ضحايا تصادم حافلتين وقع وسط البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى جمهورية السنغال وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.