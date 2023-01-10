نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل قائد الجيش الباكستاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الفريق أول عاصم منير، قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وهنأ سموه في بداية اللقاء – الذي جرى في قصر الشاطئ – الفريق أول عاصم منير بمناسبة تعيينه قائداً للجيش، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة وطنه وشعبه، فيما أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسموه لتهنئته.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول عاصم منير خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.