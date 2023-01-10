نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس الكوري يزور الإمارات يوم السبت المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول”، يوم السبت المقبل، زيارة تستمر عدة أيام إلى دولة الإمارات.

ويلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة. حيث يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات الصداقة بين البلدين. وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

ويحضر “يون سوك يول” فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة”. بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الدولة، وزيارة بعض المشاريع التنموية الإستراتيجية.