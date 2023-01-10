نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بلدية خورفكان بتخصيص أرض للصيادين لتجفيف الأسماك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:46 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بلدية خورفكان في مداخلة لسموه ظهر اليوم “الاثنين” عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة بتخصيص أرض في منطقة العوينات خلف أكاديمية العلوم البحرية للصيادين الراغبين في تجفيف الاسماك، والسماح للصيادين بصيد الأسماك عن طريق الضغوة في موقع يتم تحديده على الشاطئ تحت إشراف ” شروق ” ، وذلك استجابة لأحد المتداخلين من الصيادين عبر برنامج الخط المباشر .