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نشكركم على متابعتكم خبر لا خسائر بشرية أو مادية إثر تساقط الصخور وانغلاق مسار استراحة السحب في خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، عدم وجود خسائر بشرية أو مادية إثر تساقط الصخور وانغلاق مسار استراحة السحب في خورفكان.
وعبر تويتر، أضافت هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة: “أنه بفضل الله لم تكن هناك خسائر لا في الأرواح ولا الممتلكات، وذلك بتضافر جهود الجهات المعنية كافة لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن وإجلاء جميع السيارات المحتجزة باستراحة السحب في خورفكان.
وأمس الأحد، أعلنت شرطة الشارقة إغلاق الطريق المؤدي لاستراحة السحب في خورفكان مؤقتاً نتيجة تساقط الصخور وانغلاق مسار الشارع.