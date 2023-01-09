نشكركم على متابعتكم خبر لا خسائر بشرية أو مادية إثر تساقط الصخور وانغلاق مسار استراحة السحب في خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 09:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

‏أكد سعادة المهندس ‎يوسف خميس العثمني، رئيس ‎هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، عدم وجود خسائر بشرية أو مادية إثر تساقط الصخور وانغلاق مسار استراحة السحب في خورفكان.

وعبر تويتر، أضافت هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة: “أنه بفضل الله لم تكن هناك خسائر لا في الأرواح ولا الممتلكات، وذلك بتضافر جهود الجهات المعنية كافة لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن وإجلاء جميع السيارات المحتجزة باستراحة السحب في ‎خورفكان.

وأمس الأحد، أعلنت ‏شرطة الشارقة إغلاق الطريق المؤدي لاستراحة السحب في خورفكان مؤقتاً نتيجة تساقط الصخور وانغلاق مسار الشارع.