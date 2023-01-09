المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من “برنامج خبراء الاتصال الحكومي”

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق دورة جديدة من برنامج “خبراء الاتصال الحكومي” الهادف إلى تطوير قدرات العاملين والمختصين في مجال الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية، وتأهيلهم لقيادة المشاريع الاتصالية في الجهات من خلال أفضل الممارسات الإعلامية والاتصالية عالمياً.

وبحسب “وام”، يأتي البرنامج التدريبي المتكامل بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد ليتناول دراسة أحدث التوجهات والآليات في المجال بالتعاون مع أفضل الجهات الأكاديمية والإعلامية إضافة إلى المتخصصين وذوي الخبرة الطويلة.

وأكدت خديجة حسين ، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على أهمية دور الاتصال الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية وتحويل السياسات والاستراتيجيات ضمن منظومة العمل الحكومي إلى واقع ملموس بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، مؤكداً على الدور الكبير لفرق الاتصال الحكومي في تطوير المبادرات الاتصالية ودعم حكومة الإمارات في إيصال قصص نجاحها للعالم.

وقالت : “ تمكين فرق الاتصال الحكومي وتطوير معارفهم ومهاراتهم ركيزة أساسية لإعداد قيادات مستقبلية وتطوير مبادرات ومشاريع إعلامية إماراتية تنطلق للعالمية”.

وأوضحت : ” أن البرنامج يستهدف تعزيز منظومة الاتصال الحكومي لتكون الداعم الرئيسي لصورة حكومة الإمارات وإيصال رسائلها ورواية قصصها ونجاحاتها للعالم.. وفق أدوات ومخرجات أكثر ابتكاراً وتأثيراً”.

وأكدت : ” أن التطورات التقنية المتسارعة غيَّرت ملامح التواصل الحكومي في العالم الرقمي . . ما يتطلب مهارات تخصصية للموظفين في تحليل الجمهور الذي يتلقى المعلومات . . وتطوير قنوات أكثر تفاعلاً وتأثيراً في صناعة المحتوى والترويج للخدمات الحكومية والأهداف والاستراتيجيات للجهات”.

وأضافت : ” أكثر من 145 خريجا ضمن البرنامج منذ انطلاقته ومخرجاته ساهمت في تطوير مبادرات إعلامية عززت الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص”.

ويهدف برنامج خبراء الاتصال الحكومي إلى تأهيل وبناء كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة في هذا المجال الاتصالي ومواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة فيه، ويشكل البرنامج منصة معرفية تفاعلية تجمع ممثلي الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية، إلى جانب الجهات الإعلامية والأكاديميين والمدربين المتخصصين، بما يساهم في تعزيز التواصل وبناء الشراكات الفاعلة على مختلف المستويات.

وينقسم البرنامج بدورته الجديدة إلى ثلاث مراحل تدريبية تستمر حتى مايو 2023، سيتم من خلالها التعرّف على أحدث التوجهات الإعلامية والاتصالية في الاتصال الاستراتيجي، وإدارة الأزمات الإعلامية، ومهارات التحدث أمام وسائل الإعلام، وتطوير المحتوى وإدارته على منصات التواصل الاجتماعية، والتسويق الرقمي، وتطوير الرسائل الإعلامية، ورواية القصص الحكومية، وتخطيط الحملات الاتصالية الحكومية، والتواصل الفعال من خلال منصات الإعلام الرقمي.

وتشمل الفئة المستهدفة من البرنامج، مدراء الاتصال الحكومي والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنيين بالاتصال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، فيما تضم المدة التدريبية زيارة إلى المملكة المتحدة، للتعرف على أحدث التوجهات والممارسات الإعلامية المتبعة هناك، كما سيقوم المنتسبون بزيارات ميدانية للتعرف عن كثب على أفضل ممارسات الاتصال الحكومي في عدد من المؤسسات.

ويركز البرنامج على أحدث توجهات الإعلام والاتصال الحديث بهدف تعزيز التواجد الحكومي عبر مختلف منصات التواصل والإعلام الاجتماعي بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، إلى جانب تسليط الضوء آليات تطوير حملات الاتصال الداعمة للبرامج والسياسات الحكومية.

يذكر أن البرنامج، ومنذ انطلاقته استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة عبر تخريج أكثر من 145 خبير اتصال حكومي من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دولة الإمارات.