“كهرباء دبي” تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وسعادة سيبيله بفاف، القنصل العام الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، على رأس وفد من القنصلية ضم أوليفر أومز، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة تعزيز التعاون بين الهيئة والشركات الألمانية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة وتطويرها إلى آفاق أوسع.

وبحسب “وام”، حضر اللقاء، الذي عقد في المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

واستعرض معالي الطاير – خلال اللقاء – المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي تشكل نحو 14% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، حيث بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، 2027 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وستصل القدرة الإنتاجية للمجمع الذي تنفذه الهيئة ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتطرق إلى جهود الهيئة في توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك محطات “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية، حيث انتهت الهيئة من تركيب نحو 350 محطة في مختلف أنحاء دبي لدعم التنقل الأخضر في الإمارة والدولة.

وأكد معالي الطاير أهمية التعاون بين الهيئة والشركات الألمانية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين، مشيراً إلى أن الهيئة لديها شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات الألمانية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبحوث والتطوير، ولديها شراكة استراتيجية مع شركة سيمنس العالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجموعة واسعة من القطاعات لاسيما في تطوير الحلول التقنية لإنتاج الطاقة.

ولفت إلى أن الهيئة نفذت مشروع “الهيدروجين الأخضر”، بالتعاون مع “إكسبو 2020 دبي” و”سيمنس للطاقة” ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.

من جهتها، أثنت القنصل العام الألماني على جهود الهيئة ودورها المتميز في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتقدمت بالشكر لمعالي الطاير على إتاحة الفرصة أمام الطرفين لبحث فرص التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.