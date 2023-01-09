نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تحبط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع قيادة حرس السواحل بالإمارة. بضبط عدد من تجار المخدرات، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة. ومحاولة تهريب 103 كيلوغرامات من مخدر الحشيش إلى الدولة، على متن قارب صيد، في أحد سواحل إمارة رأس الخيمة.

وقال اللواء “علي عبد الله بن علوان النعيمي”، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات. تفيد بأن هناك محاولة لتهريب مواد مخدرة من الحشيش عبر سواحل الإمارة.

وأضاف: “تم على الفور تشكيل فريق متمكن بالتعاون مع قيادة خفر السواحل، للبحث والتقصي، وتم ضبطهم في الحال على متن قارب صيد بأحد السواحل. وبحوزتهم 103 كيلوغرامات من الحشيش المخدر، حيث تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية”.

وأكد أن جهود رجال مكافحة المخدرات مستمرة للإطاحة بالمجرمين من مهربين ومروجين وغيرهم من الشبكات الإجرامية. التي تستهدف زعزعة واستقرار الأمن والأمان الذي تسعى وزارة الداخلية إلى نشره وتعزيزه على مدار الساعة.