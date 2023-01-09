نشكركم على متابعتكم خبر إخلاء زوار استراحة السحب دون إصابات أو خسائر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 09:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

افتتحت الجهات المختصة في الشارقة طريقاً معبداً لإخلاء كافة زوار استراحة السحب في خورفكان، دون إصابات ولا خسائر في الممتلكات. وذلك بعد الانهيار الجزئي للصخور في طريق الاستراحة.

وقال المهندس “يوسف خميس العثمني” رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: “بفضل الله سبحانه وتعالى، لم تكن هناك خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات. بعد أن تم إجلاء كافة الزوار باستراحة السحب؛ وذلك بتضافر جهود الجهات المعنية كافة لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن. وإجلاء جميع السيارات المحتجزة باستراحة السحب في خورفكان”.

وأوضح “العثمني” أنه “تم تعبيد طريق مؤقت لتسهيل حركة المرور، التي توقفت نتيجة الانهيار الجزئي للصخور بطريق الاستراحة. حيث كان العمل بتضافر بين الهيئة وشرطة الشارقة، والدفاع المدني. والفرق تعمل على معرفة أسباب الانهيار ومعالجته في أقرب وقت”.